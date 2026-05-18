Zeit zum Tanzen: 5. Stuttgarter Inklusions-Gala

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

GELEBTE INKLUSION IN STUTTGART!

Unser Ziel ist, durch Musik und Bewegung Körper, Geist und Seele zu stärken, gemeinsam Spaß zu haben, Berührungsängste abzubauen, sich kennenzulernen, Kondition, Koordination, Beweglichkeit und Körpergefühl zu stärken, durch gute Gespräche und fröhliches Miteinander auch jene ermuntern, dabei zu sein, die nicht tanzen möchten.

MIT GETANZTER INKLUSION RAUS AUS DER ISOLATION, REIN INS LEBEN!

Info

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Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart
Freizeit & Erholung
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