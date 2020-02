Zeitenwende - Eine musikalisch-poetisch-theatrale Geburtstagsrevue

Eröffnung: Oberbürgermeister Dr. Johannes Fridrich

Hölderlin wird 250 - da feiert die Stadt, das Land und die gesamte literarische Welt. Und natürlich das Gymnasium, das seinen Namen trägt.

Und wie feiert man einen Dichter, dessen Leben und Schaffen geprägt war von Spannungsfeldern: zwischen Tradition und Revolution, Glaube und Hadern mit Gott, Genie und Wahnsinn? Indem man das Programm so spannend vielfältig gestaltet, wie eben diese Leben und Wirken selbst: Also wird das HöGy singen, spielen, vortragen, tanzen, lieben, leiden, lachen - und so ein abendfüllendes Geburtstagsgeschenk schnüren, das sicher nicht nur Hölderlin Freude gemacht hätte, sondern vor allem alle anwesenden Geburtstagsgäste erfreuen soll.

Mitwirkende: Schüler*innen und Lehrer*innen des HöGys

Moderation Semjon E. Dolmetsch

Künstlerische Gesamtleitung: Volker Schubert