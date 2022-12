Zeitenwende. Wohlstand in der Krise - Mit Achim Truger

"Wir erleben eine Zeitenwende" formulierte Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Regierungserklärung zu Beginn des Ukraine-Krise.

Diese politische Zeitenwende wird auch zu einer ökonomischen Zeitenwende in der Weltwirtschaft und für Deutschland und Europa führen, ist sich Achim Truger sicher. Die massiv steigenden Energie- und Verbraucherpreise sind hierfür ein erstes sichtbares Zeichen. Im Haus der Bildung spricht der zu den fünf "Wirtschaftsweisen" zählende Achim Truger, wie sich die angespannte wirtschaftliche Lage weiter entwickeln wird - und was die Politik tun kann, um wirtschaftliche und soziale Stabilität in Deutschland und Europa (wieder) herzustellen.

Zur Person:

Achim Truger, Professor für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen an der Universität Duisburg-Essen. Er ist Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und ist somit einer der fünf "Wirtschaftsweisen".