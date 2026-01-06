Musik der 70er, 80er, 90er sowie 20XX.

Alles begann vor vielen Jahren im Club Zoo (wer sich noch daran erinnert) und nach dessen Schließung hat diese legendäre Veranstaltung schließlich vor knapp 10 Jahren im Sudhaus ein neues Zuhause gefunden.

Gemäß dem Motto "Nie zu alt zum Tanzen" erfreut sich der Zeitgeist zunehmend großer Beliebtheit.

Mit einem Mix der besten Songs vergangener Jahrzehnte bis zu aktuellen Hits sorgen die ehemaligen Zoo DJ's (ja, es gibt sie noch) für beste Stimmung auf der Tanzfläche.