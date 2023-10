Zeitgenössischer Tanz

Johannes verfolgt in seinem zeitgenössischen Training einen fließenden Bewegungsansatz. Beim Warm Up bekommen die Teilnehmer*innen die Gelegenheit, im Raum anzukommen und den Körper gemeinsam auf die nachfolgende Floorwork Technik Einheit vorzubereiten. Im Laufe des Trainings steigert sich der Schwierigkeitsgrad und die Komplexität der Übungen organisch hin zu längeren Kombinationen mit akrobatischen Elementen. Die Vermittlung individueller Herausforderungen und die Freude an der Bewegung stehen für Johannes im Fokus. Improvisation und Partnering sind weitere Toolbausteine der Class, welche mit einem gemeinsamem Cool Down endet.

Für Tänzer*innen mit Vorkenntnissen.