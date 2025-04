Das achte Festival ZEITGENOSSEN, das der Heidenheimer Förderverein für Neue Musik im Rahmen der Opernfestspiele Heidenheim veranstaltet, stellt ein Multitalent in den Fokus: Jeff Beer, Musiker, Komponist, Maler, Grafiker, Fotograf, Bildhauer und Autor.

Freie Improvisation und das Spiel in einer Rockformation gehörten zu seinen jugendlichen musikalischen Erkundungen. Er studierte in Würzburg Komposition, Perkussion und Klavier mit Staatsexamen und Meisterklassendiplom. Diversen Preisen und Auszeichnungen folgten Einladungen zu Konzerten u. a. in Luzern, London, Bonn, Hannover und beim SWR. 1986 erhielt Beer den Bayerischen Staatspreis für Musik.

Stipendien zur Malerei führten Beer 1982/83 nach Paris und New York. Dort begegnete er zahlreichen Künstlern und Komponisten wie Steve Reich, Phil Niblock, Elliot Sharp, Suzan Rothenberg und Russell Epprecht. In seinen New York Sketchbooks bereitete Beer seine Bildhauerei vor, die er ab 1984 mit unterschiedlichen Materialien realisierte, vor allem mit Eisen.

Beer fotografiert seit 40 Jahren mit dem Konzept einer kontinuierlichen Beobachtung des unmittelbaren Lebens- und Wahrnehmungsraums.

Er veröffentlichte auch Lyrik und Prosa in Literaturzeitschriften. Durch die Auseinandersetzung mit verschiedenen Sparten hat sich Jeff Beer ein besonderes Verknüpfungspotential geschaffen, das sein künstlerisches Werk charakterisiert.

Das Ensemble les éclats du son wurde 2002 von dem Pianisten Sebastian Voltz und dem Perkussionisten Max Riefer gegründet. Das Duo erweiterte sich im Lauf der Jahre, es konzertiert in verschiedenen Besetzungen und bei internationalen Festivals. Seit 2022 liegt der Fokus auf Neuer Musik in Südostasien. 2024 unternahmen die Musiker unter anderem mit Werken von Peter Ivan Edwards (Singapur/Vereinigte Staaten), Dieter Mack (Deutschland), Joey Tan (Singapur) und weiteren Komponisten aus Südostasien, eine Konzerttournee durch Singapur, Indonesien und Malaysia. In Heidenheim werden bei les éclats du son außer den beiden Gründern auch die Sängerin Angelika Luz, Martin Jaggi als Cellist und die Klarinettistin Clara Wigger mitwirken.

ZEITGENOSSEN 2025 findet im Lokschuppen Heidenheim statt, wo zugleich die Musikaufführungen erklingen und bildnerische Werke von Jeff Beer ausgestellt werden. Der Eintritt ist frei – Spenden werden erbeten.

PROGRAMM

Samstag, 28. Juni 2025, 14 Uhr

Ausstellungseröffnung mit Skulpturen von Jeff Beer

Vortrag: „Jeff Beers Skulpturen“

Seven für 7 Becken, Schlagzeug: Jeff Beer

Samstag, 28. Juni 2025, 19 Uhr

Konzert 1 "Portrait Jeff Beer"

Werke und Texte von Jeff Beer

les éclats du son mit Jeff Beer, Schlagzeug

Samstag, 28. Juni 2025, 21.30 Uhr

Konzert 2 "Klänge"

Improvisation nach einer Zeichnung von Jeff Beer

les éclats du son mit Jeff Beer, Schlagwerk

Sonntag, 29. Juni 2025, 11 Uhr

Vortrag: "Jeff Beer und die Fotografie"

Sonntag, 29.06.2025, 17 Uhr

Konzert 3 "Verbindungen"

Musik von Dieter Mack, Katharina Roth, Joey Tan, Jonas Baes, Peter Ivan Edwards und Jeff Beer

les éclats du son