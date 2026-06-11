Zeitreise mit der Magd Elise

Was wäre, wenn man durch die Zeit reisen könnte?

Die Magd Elise kennt das Geheimnis – und sie braucht dafür nicht einmal eine Zeitmaschine.

Im Jahr 1537 kam Elise an einem geheimnisvollen Ort vor den Toren Mergentheims in einem magischen Steinkreis an. Seitdem ist sie durch die Jahrhunderte gereist und hat bei ihren auserwählten „Herrschaften“ in Mergentheim so manches erlebt. Von längst vergangenen Zeiten weiß sie spannende Geschichten zu erzählen – von großen Ereignissen, kleinen Geheimnissen und so mancher Begebenheit, die man heute vielleicht lieber vergessen würde.

Doch Elise hat einen besonderen Vorteil: Wenn es brenzlig wird, reist sie einfach in eine andere Zeit!

Begleiten Sie die gewitzte Magd auf ihrer außergewöhnlichen Reise durch die Geschichte Bad Mergentheims. In ihrem Kostüm nimmt sie Sie mit in vergangene Jahrhunderte und lässt Geschichte auf unterhaltsame und ganz persönliche Weise lebendig werden.

Start- und Treffpunkt ist am Alten Rathaus/ Tourist-Information (Eingang Marktplatz)