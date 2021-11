Christoph_von_Schmid Christoph_von_Schmid

Zum letzten Mal in diesem Jahr findet in der Reihe „Museum nach Feierabend“ am Mittwoch, dem 8. Dezember um 18.30 Uhr im Weygang-Museum ein Vortrag über eine "Zeitreise vom 18. ins 19. Jahrhundert" statt.

Auto, elektrischer Strom, Telefon, dies sind Dinge, die August Weygang in seiner Jugendzeit noch nicht kannte und für die es noch keine Bezeichnungen gab. Er erlebte die Entwicklungen des ausgehenden 19. Jahrhunderts und fast die Hälfte des 20. Jahrhunderts.

Fünf Jahr vor August Weygangs Geburt verstarb in Augsburg Christoph von Schmid (1768-1854) in Augsburg.

Wenigen ist dieser Name bekannt, doch viele erinnern sich in der Weihnachtszeit an das Lied „Ihr Kinderlein kommet...“. Das ist der kleinere Teil seines langen Wirkens, sein Hauptengagement lag im Wohl der Kinder und ihrer Förderung; mit prägenden Vorgaben im Schulwesen des 19. Jahrhunderts.

Begeben wir uns auf eine Zeitreise ohne die Technik, die uns heute vertraut ist.

Referentin: Ingrid Frank, HPsych

Eine Anmeldung ist nach den aktuellen Coronaregeln zur Teilnahme an Veranstaltungen erforderlich.

Die Reservierung ist nur nach unserer Rückbestätigung gültig.

Tel. 07941 – 35394 E-Mail: weygang.museum@oehringen.de

Kooperationspartner:

Volkshochschule Öhringen