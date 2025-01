Im Museum St. Dionys entdecken Sie mittelalterliche Ausgrabungen unter der Stadtkirche am Marktplatz. Gezeigt werden die eindrucksvollen Reste der beiden Vorgängerbauten der Stadtkirche, die für die Anfänge und Entwicklung der heutigen Stadt von größter Bedeutung sind. Begeben Sie sich auf eine spannende Zeitreise zu den Ursprüngen der Stadt Esslingen am Neckar!

Abt Fulrad von St. Denis richtete hier um 750 in einer bestehenden Kirche eine Wallfahrtsstätte für den heiligen Vitalis ein. Deren Überreste sind im Museum zu sehen. In der Krypta des zweiten Kirchenbaus aus der Mitte des 9. Jahrhunderts können die Besucher:innen auf den Spuren von Pilgern wandeln. Seit dem Beginn des 13. Jahrhunderts wurde die Kirche in nur rund 100 Jahren zu ihrer heutigen Gestalt umgebaut – und dabei mehrfach ihr Bauplan geändert. Alle diese Bauabschnitte haben Spuren hinterlassen, die Sie bei Ihrem Besuch entdecken können.

Das Museum St. Dionys ist nur im Rahmen von geführten Rundgängen zugänglich.