Zeitungswerkstatt in den Sommerferien - 1. Böblinger Kinderzeitschrift

Kinder-und Jugendliteratursommer Baden Württemberg 2026 - 1. Böblinger Kinderzeitschrift - Spezialausgabe: Mut“

Mach mit bei unserer Zeitungs-Werkstatt in den Sommerferien 2026!

Hast du Lust, deine ganz eigene Zeitung zu gestalten? Dann bist du bei unserer Projektwoche genau richtig! Gemeinsam mit zwei Künstlerinnen kannst du ausprobieren, wie man Interviews führt, spannende Texte schreibt, Fotos macht und coole Zeichnungen gestaltet. Unser Thema dreht sich um Mut und Zuversicht – du entscheidest selbst, welche Rubriken deine Zeitung haben soll. Dabei lernst du, deine Meinung auszudrücken, Informationen zu sammeln, neugierig nachzufragen und kreativ zu arbeiten. Am Ende zeigen wir allen, was wir geschafft haben: bei einer kleinen Pressekonferenz, einer Ausstellung und natürlich mit der fertigen Zeitung, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Komm vorbei und werde Zeitungsexpert*in!

Für Kinder und Jugendliche im Alter von 9-13 Jahren.