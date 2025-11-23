ZELECTER pres. SHADOW BOLT

𝗭𝗘𝗟𝗘𝗖𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗥𝗘𝗦. 𝗦𝗛𝗔𝗗𝗢𝗪 𝗕𝗢𝗟𝗧
Die Dunkelheit bricht herein – der Hexenmeister wirft erneut seine Schattenblitze.
📍 𝗗𝗔𝗧𝗘 𝘅 𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡
• SA, 10. Januar 2026, 16.00 – 22.00 Uhr
• Proton The Club, Stuttgart
🔊 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗨𝗣
• ZELECTER (ALL DAY LONG)
🔮 𝗕𝗘𝗦𝗖𝗛𝗥𝗘𝗜𝗕𝗨𝗡𝗚
Shadow Bolt bringt Harder Styles und das Warcraft Universum zusammen in eine Veranstaltung. ZELECTER führt euch 6 Stunden lang durch Classics, Hardstyle, Rawstyle und Hardcore. Der Hexenmeister erwartet euch.
Proton The Club Königstr. 49, 70173 Stuttgart
