Zelia Fonseca präsentiert Ricardo Fiuza

Die in Heidelberg lebende brasilianische Gastgeberin Zelia Fonseca mischt Klangerfindungen aus Jazz, Indie und Pop-Elementen mit ihrem Ursprung aus afrikanischen und indianischen Geschichten und Polyrhythmen Brasiliens.

Zu Gast ist RICARDO FIUZA. Der Pianist und Keyboarder ist einer der gefragtesten Studiomusiker und Produzenten seiner Heimatstadt Belo Horizonte, einer der bewegtesten Kulturzentren Brasiliens. Seit über 10 Jahren pendelt Ricardo zwischen Brasilien und den U.S.A., studierte am Musicians Institute in Los Angeles bei Scott Kinsley und in New York mit dem Miles Davis Keyboarder Adam Holzman. Konzerte und Tourneen in Brasilien mit namhaften Musikern wie Milton Nascimento, Flavio Henrique, Wagner Tiso, Tim Maia, Cleber Alves, bis hin zu Toninho Horta.

Aufführungslänge etwa 60-70 Minuten ohne Pause. Der Eintritt - mit Maske und Namensliste, ähnlich wie in Restaurants - ist ab 19:30h möglich. Sie werden an Ihren Platz gebracht und können die Masken dann wieder absetzen.