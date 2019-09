Zeller-Mayer-Schönert

Sie gilt als die Königin der Instrumente – die Orgel. Das Instrument, das aus der Kirchenmusik nicht wegzudenken ist, kam in der Entwicklung des Jazz dagegen erst recht spät zum Einsatz. Stridepianist Fats Waller spielte als Orgelpionier anfangs noch Pfeifenorgel, bevor er sich der Erfindung von Laurens Hammond, der nach diesem benannten Orgel, zuwandte.

Nach Waller kamen Wild Bill Davis und Bill Doggett, und schließlich die ganz großen Organisten Jimmy Smith, Shirley Scott, Jack McDuff, Don Patterson, Larry Young auf die Scene. Ab Mitte der 1950er bis in die 70er war – unter dem Einfluss von Soul und Funk – die Verbindung Orgel - Saxophon populär. Die bekanntesten Duos waren die von Shirley Scott und Eddie ‚Lockjaw‘ Davis, als Tenorsaxo-phonist abgelöst von Stanley Turrentine, der auch mehrere legendäre Blue Note Alben mit Jimmy Smith einspielte. Gene Ammons nahm mit dem Organisten Sonny Phillips seine Platte „Brother Jug“ auf, die dem „The Boss“ genannten Tenoristen - nach siebenjährigem Gefängnisauf-enthalts wegen Drogenmissbrauchs - zu einem überaus erfolgreichen Comeback verhalf. Genug Stoff also für einen aufregenden Orgelabend mit Hammondorganist Hartmut Zeller, der als Pianist vor kurzem mit Schlagzeuggenie Daniel Messina in einem fulminanten Konzert zu hören war. Armin Schönert, Saxophonist von Harald Schwer‘s Quintett „Silver-line“, und der Schlagzeuger Rüdiger Mayer komplettieren das Orgeltrio.