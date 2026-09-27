Zellstoff’s sündige Synths

Hierzulande wird im Bereich der improvisierten Musik meist das akustische Klavier als Tasteninstrument verwendet. Der Ansatz dieses Trios ist es, elektronische Klangerzeugung mit ihren klanglichen Möglichkeiten im Jazzkontext zu verwenden.

An den Keyboards spielt Hartmut Zeller, der schon öfter im Jazzclub Dinkelsbühl gastierte. Besonders hervorzuheben ist das Rückrad des Trios, der virtuose Bassist Christoph Dangelmaier und der Meister des feinfühligen Schlagzeuggrooves, Christian Walther.

Info: www.hartmutzeller.de