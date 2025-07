Laue Sommernächte, gute Gespräche und kühle Getränke - das Zeltcafe freut sich wieder darauf, die Zeltplanen zu öffnen und gemeinsam eine schöne Zeit zu verbringen.

Öffnungszeiten:

Fr+Sa 18 - 24 Uhr

So 11 - 14 Uhr und 18 - 22 Uhr

Mo - Do 18 - 22 Uhr

Das Programm wird dieses Jahr wieder vielseitig: Bisher bestätigte Acts: Cheese Gravity - die bereits im Zelt bekannte Cover-Band wird zur Eröffnung am Bierabend ihr 10-jähriges Bühnenjubiläum feiern. Elephant in a Pitcher spielt mit Rock und Metal Cover auf und bei den Bands Ausfahrt 53, Paulinko und Nikra darf zu Punk und Pop gerockt werden.

Wieder dabei sind während des Weißwurstfrühstücks die Motown Heroes und auch der bewährte After-Work-Aperol-Abend am Donnerstag und eine Kleidertauschparty werden wieder stattfinden.

Am Dienstag ist der Kölner Comedian, Musiker und Autor Quichotte zu Gast. Er zieht mit seiner abendfüllenden Soloshow durch das Land, in der sich Stand-ups und musikalische Einlagen sowie der obligatorische Freestyle-Rap mit Begriffen aus dem Publikum treffen. Glücklicherweise macht er auch einen Halt in Ditzingen.

Selbstverständlich wird es auch 2025 wieder verschiedene Leckereien geben, vermutlich wird auch die ein oder andere Maultasche Abnehmer finden.

Mehr Details zum Programm auf unserer Website und den Sozialen Medien.

www.zeltcafe.de

www.instagram.com/zeltcafe

www.facebook.com/zeltcafe