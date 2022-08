In Teufels Küche Hard Rock Variationen in es-Moll für Klavier und Akkordeon Dieser Abend ist Kult: AC/DC goes Polka, Led Zeppelin ertönt im Tangogewand und Metallica in melodisch Moll!

Nur mit Stimme und Tasten verneigen sich Sascha Bendiks und Simon Höneß vor den einstigen Schwermetall-Helden.

