Zensationfestival 2026

Willkommen beim Zensation-Sommer-Festival .
einem einzigartigen Ereignis - Sei bereit, den Rhythmus deines Atems zu spüren und dich von der Magie des Yoga verzaubern zu lassen.
Tauche ein in eine Welt voller Harmonie, Achtsamkeit und Selbstreflexion.
Von inspirierenden Workshops, Soundhealing, Tanz über meditative Praktiken bis hin zu erfrischenden Begegnungen mit Herzensmenschen.
Die Augen strahlen, die Herzen sind offen und alles scheint möglich.
Info
Wiesentalhalle Hohenstein Seewiesenstr., 74357 Bönnigheim
Freizeit & Erholung