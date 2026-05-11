Zensationfestival 2026

Willkommen beim Zensation-Sommer-Festival .

einem einzigartigen Ereignis - Sei bereit, den Rhythmus deines Atems zu spüren und dich von der Magie des Yoga verzaubern zu lassen.

Tauche ein in eine Welt voller Harmonie, Achtsamkeit und Selbstreflexion.

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Von inspirierenden Workshops, Soundhealing, Tanz über meditative Praktiken bis hin zu erfrischenden Begegnungen mit Herzensmenschen.

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Die Augen strahlen, die Herzen sind offen und alles scheint möglich.