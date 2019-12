Zeppelin Kinderkleiderbörse

Pünktlich zum Start der Frühlings- und Sommersaison findet wieder der große sortierte Kindersachenflohmarkt, die Zeppelinbörse, statt. Über 12.000 Artikel warten auf einen neuen Besitzer.

Angeboten wird alles rund ums Kind: Spielsachen, gut erhaltene Kleidung, Babyausstattung etc. Auch Teenie-Mode ist wieder im Angebot. Die Börse ist für Verkäufer und Käufer gleichermaßen bequem: Verkäufer zeichnen ihre Ware mit den im Vorfeld erworbenen Etiketten aus, registrieren ihre Artikel und geben sie am Vortag der Veranstaltung ab. Die Artikel werden kontrolliert, gruppiert, sortiert und zum Verkauf übersichtlich ausgelegt. Käufer können so das Gesuchte leicht finden und haben eine große Auswahl. Vom Verkaufserlös der Artikel erhält der jeweilige Verkäufer 80%. Die anderen 20% kommen traditionell bedürftigen Familie im Kreis Böblingen sowie dem Tafelladen zu Gute.