Kinderfasching 2020

Seit langer Zeit wird alljährlich der große Kinderumzug (Start 13.13 Uhr an der Wandelhalle) rund um den Oberen See in Böblingen veranstaltet.

Von den ganz Kleinen mit ihren süßen Kostümchen bis hin zu Teens machen alle Kids mit, die Spaß an Verkleidung, Musik und Tanz haben.

Im Anschluss findet dann in der Böblinger Kongresshalle der unvergleichliche Grün-Weiß Kinderfasching statt. Mit Spielen, Bühnenshows, toller Musik und einer riesen Stimmung, tanzen und feiern dort hunderte Kids und erleben einen unvergesslichen Kinderfasching.

Tickets: Erhältlich an der Tageskasse.