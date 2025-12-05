Wir kennen die Geräusche, wenn etwas bricht. Aber wie klingt etwas, das vorm Zerbrechen bewahrt wird? Drei Performer*innen mit Behinderung erforschen eigene und fremde Identitäten, probieren Klänge aus wie Kleider – und suchen den Pop-Moment.

„Was ist eigentlich dieser Pop-Moment? Der Moment, in dem man plötzlich schillern und für die Dauer eines empowernden Songs strahlen kann. Der Choreograph Alessandro Schiattarella und sein Team haben diese Momente ins Zentrum von ZER-BRECH-LICH gestellt, denn Behinderung wird oft als Mangel, als Krise oder Schicksal erzählt. Anders hier: Alice, Laila und Victoria nehmen sich die Bühne und sind nicht nur sie selbst, sondern alles, was sie auch noch sein wollen. Identität wird so zum federleichten Spiel. Wir freuen uns, dass das Stück nach zahlreichen Gastspielen nun auch die JOiN-Bühne stürmen wird. Nicht verpassen!“