Der zerbrochene Krug

Ein Krug ging zu Bruch! War es der korrupte Dorfrichter Adam, der die junge Eve in ihrem Zimmer bedrängte, oder ihr Verlobter Ruprecht oder gar der Teufel?

Vor Gericht sucht Eves Mutter, Frau Marthe Rull, den Schuldigen und Richter Adam gerät in Bedrängnis, nicht nur weil sein Vorgesetzter, der Gerichtsrat Walter, überraschend auftaucht und Adams Rechtsprechung in Huisum prüft.

Heinrich von Kleists Klassiker zeigt, wie gewachsene Strukturen und Machtpositionen Missbrauch ermöglichen, Täter schützen und wie die Wahrheit zum umkämpften Gut wird.