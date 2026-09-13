Chroniken des evakuierten Körpers und der verlorenen Seele von Anna Halas.

Deutsch von Gesa Gärtner und Natalja Sentschuk.

Ein normaler Tag. Eine junge Mutter steht auf, weckt ihre Kinder, macht Frühstück, spült das Geschirr, arbeitet. Sie funktioniert. Ihr Körper funktioniert. Doch ihre Seele ist nicht mehr dabei, sie ist dortgeblieben. Dort, am ersten Tag des Krieges, dort, bei den Menschen, die in ihrem Haus Schutz suchen, dort, an all den Orten, wo kein Stein mehr auf dem anderen steht.

Die ukrainische Dramatikerin und Übersetzerin Anna Halas verfasste »Chroniken des evakuierten Körpers und der verlorenen Seele« in den ersten Monaten nach Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine 2022. Das dokumentarische Monodrama erzählt die Geschichte einer Mutter, die zerrissen ist zwischen Gedanken an die zerstörte Heimat und der Notwendigkeit der Flucht zur Rettung ihrer Kinder. Eindrücklich und gefühlvoll beschreibt Halas Innen und Außen einer Frau, deren persönliches Erleben kollektive Erfahrung eines Landes ist.

In einer außergewöhnlichen Solo-Performance verbindet die junge ukrainische Schauspielerin Kristina Moiseieva den Theatertext mit eigenen Erfahrungen. Aus Sprache, medialen Elementen und Musik entsteht ein poetisches Zeugnis über Flucht, Entwurzelung und die Suche nach einem Umgang mit dem Unertragbaren. Eine eindringliche sowie zutiefst persönliche Schilderung und ein Zeichen der Hoffnung, dass durch das Zusammensetzen von Fragmenten Neues entsteht.