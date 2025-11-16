Eines dunklen Abends zerspringt ein Ding und Gerda spürt, dass etwas in ihr drin kaputt gegangen ist. Zu allem Unglück entwischt ein Teil des Zerspringdings. Sofort ist das Repariertier zur Stelle. Mit Werkzeug und Erfindergeist steht es Gerda auf der abenteuerlichen Suche zur Seite: ab unters Bett, durch Eismeere, Wälder und Labyrinthe, direkt hin zum Ungeheuerlichen. Was alleine niemals denkbar gewesen wäre, gelingt den beiden zusammen!

„Zerspringding & Repariertier“ ist ein phantasievoller Theaterzauber aus Klängen, Bildern und äußerst intensivem Spiel nahezu ohne Worte. Er lädt die Zuschauer*innen ein, über die phantasievolle Reise ins Ungewohnte einen Zugang zu finden zu Sehnsüchten und Ängsten, zum Fremden und zu dem, was Vertrauen bedeutet.