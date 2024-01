Viele Jahre hat der österreichische Schriftsteller in Stuttgart verbracht, nun reist er zur Buchpremiere seines neuen Romans aus der Nähe von Heidelberg an, seinem jetzigen Lebens- und Arbeitsort. So verschieden Heinrich Steinfests Texte und Figuren auch sind, es eint sie der „Einbruch des Wunderbaren in unsere Alltagswelt“ (Denis Scheck). „Sprung ins Leere“ lautet nun der Titel seines neuen Romans, der uns Klara Ingold vorstellt. Sie arbeitet im Kunsthistorischen Museum in Wien und ist beseelt von einer tiefen Liebe zu den Gemälden. Deshalb interessiert sie sich anders als ihre Mutter auch für die künstlerische Hinterlassenschaft ihrer ungeliebten Großmutter Helga, die die Familie 1957 ohne ein Wort verließ – und deren Werke jetzt in einer Lagerhalle wiederentdeckt werden. Darunter findet sich eine Fotografie, die einen vagen Hinweis liefert, wohin sie gegangen sein könnte. Klara Ingolds emotionale Spurensuche führt nach Japan, zu einem Gemälde mit dem Titel „Die blinde Köchin“, das vielleicht ihre Großmutter zeigt. Heinrich Steinfest, Schriftsteller und Künstler, wurde 1961 in Albury, Australien, geboren, wurde mehrfach mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und erhielt den Bayerischen Buchpreis für seinen Roman „Das Leben und Sterben der Flugzeuge“.