Frank Witzel, Ingo Schulze

Frank Witzel, Preisträger des Deutschen Buchpreises, schreibt Romane, Essays und Hörspiele. Und seit einiger Zeit auch Operntexte. So das Libretto zur Oper „Dora“ von Bernhard Lang, die Anfang März an der Staatsoper Stuttgart zur Uraufführung kommt. Die Titelfigur der Oper, eine Frau Anfang 20, verharrt in einer öden Landschaft, die ihr wie das Reißbrett für das Leben vorkommt, und weiß nicht, wohin sie ihre Schritte lenken soll. Sie macht sich trotzdem auf die Suche nach einem gangbaren Weg. Eine Suchbewegung stellt für den Autor Frank Witzel auch das Schreiben dar, mit Ingo Schulze spricht er über Motivationen und Ausgangspunkte für Texte, über eingeschlagene und abgebrochene Wege, überraschend auftauchende Abzweige und über Kreisbewegungen um ein unerreichbares Ziel. Beide lesen zudem aus eigenen Texten und reagieren damit auf die rastlosen Suchbewegungen in Bernhard Langs Liedzyklus „The Cold Trip“, der an diesem Abend zu Gehör gebracht wird, und mit dem der Komponist den Wanderer – oder die Wanderin – aus Franz Schuberts „Winterreise“ in die Gegenwart holt.