Sebnem Isigüzel

Jährlich laden das Deutsch-Türkische Forum und das Literaturhaus unter dem Titel „LiteraTür“ Schriftsteller:innen der zeitgenössischen türkischen Literaturszene ein. In diesem Jahr zu Gast ist Şebnem İşigüzel mit ihrem von Gerhard Meier ins Deutsche übersetzten Roman „Das Mädchen auf dem Baum“. Eine junge Frau klettert inmitten gewalttätiger Unruhen auf den höchsten Baum im jahrhundertealten Gülhane-Park in Istanbul, fest entschlossen, den Rest ihres Lebens dort zu verbringen. Unter sich beobachtet sie eine sich verändernde Stadt, die während der Gezi-Proteste politisch erwacht. Das Mädchen versucht, die wachsende Gewalt in der Welt unter sich zu verstehen. Schon bald taucht ein einsamer Junge auf, der in einem nahegelegenen Hotel arbeitet, zu ihr aufblickt und sich in sie verliebt. Die beiden erzählen einander Geschichten von den Schicksalen ihrer Familien; es sind Liebes- und Verlustgeschichten vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Spannungen, die zu dem tragischen Bombenanschlag und zur Wende in der türkischen Demokratie führten – und ein junges Mädchen in die Bäume fliehen ließ. Schonungslos, komisch und wütend fängt dieser Roman über prekäre Träume, politischen Wahnsinn und den Willen zu überleben ein, was es heißt, zu hoffen. Şebnem İşigüzel, geboren 1973, ist Journalistin und Autorin, ihr Werk wurde unter anderem mit dem Yunus-Nadi-Preis ausgezeichnet. Sie lebt und arbeitet in Istanbul.