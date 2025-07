ZiegeleiSee Live, Kultur am See - Aron Black

"Music should be something that makes you gotta move, inside or outside.” (Elvis Presley)

Mit dem neuen Programm umspannen Aron and sein Ensemble einen vielseitigen musikalischen Bogen mit einem Repertoire, das nahezu keine Wünsche offen lässt. Es reflektiert die Vielseitigkeit von Elvis mit vielen Klassikern, aber auch gern gehörten Raritäten aus den unzähligen musikalischen Genres, die er zu seinen Lebzeiten bedient hat. Beginnend mit den „early years“, den frühen 50er Jahren, 60er Movie Songs, den „unplugged“ Topsellern seines 1968 Comebacks und einigen Songs aus der „Las Vegas“ Ära Anfang der 70er Jahre, werden in Summe 3 Jahrzehnte Musik Stilrichtungen abgebildet.

In der Veranstaltungstechnik sorgen Mr. Jannis & Timo H. für den passenden Sound. Das Programm orientiert sich am Auftreten und den Bühnenshows des jungen Elvis der 50er Jahre, den „early years“, auf dem Höhepunkt seines Erfolges, wie auch seinem legendären 1968er Comeback und den frühen 70ern. Ebenso steht ein erfrischendes und minimalistisches „unplugged“ Programm, für kleine Lokationen zur Verfügung. Wir bieten ein vielseitiges und abendfüllendes Programm, das vom ersten Takt an in die Beine geht. Die ganze Show wird mit viel Herzblut sowie einer guten Portion Entertainment zelebriert. Dies immer mit dem Anspruch, das Andenken an den „King“ auch in Zukunft zu bewahren

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.