ZiegeleiSee Live, Kultur am See - Cath‘n Country

Ist eine junge Coverband aus dem Remstal mit einer großen Leidenschaft für moderne Countrymusik.

Mit mehrstimmigem Gesang begleitet von Westerngitarren, Kontrabass, E-Gitarre und Cajon werden die Songs in einem coolen Akustiksound interpretiert. Dabei bewegen sich die fünf Musiker vorwiegend zwischen den Stilen Country-Pop und Americana. Insbesondere Songs von in Deutschland weniger bekannten internationalen Künstlern wie Kasey Chambers, Sugarland oder der Zac Brown Band haben es der Country-Formation angetan. Natürlich findet sich im Repertoire der fünfköpfigen Band auch der ein oder andere Klassiker des Genres z.B. von den Eagles oder CCR. Ihre Spielfreude konnten sie bereits bei einigen Auftritten in der Region und sogar schon beim Country Music Award in Pullman City (Bayern) unter Beweis stellen. Mal ruhig mal rockig, zum Mitsingen oder einfach nur Zuhören – bei Cath’n Country ist für jeden Countryfan etwas dabei.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.