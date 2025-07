ZiegeleiSee Live, Kultur am See - Sir Waldo Weathers

Special Guests: Viola und Hans Walsch as Tina Turner & Joe Cocker.

Waldo Weathers stand im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal in einem Club mit der Band New Birth auf der Bühne. Als Saxophonist begann Weathers mit Rhythm-and-Blues-Bands, wechselte jedoch bald zu Jazz und Funk. 1985 wurde er als erster farbiger Country-Sax-Spieler von der Country Music Hall of Fame ausgezeichnet. Unter dem Namen „Classical Soul Orchestra“ präsentiert Waldo Weathers eigene Versionen großer klassischer Soulstücke, sowie auch eigene Stücke aus seinen Alben. Die Band besteht aus bis zu 25 Livemusikern und interpretiert unter der Leitung von Waldo Weathers und Marquis de Shoelch auch Songs von genreuntypischen Künstlern wie z. B. Bob Marley. THE PERFECT ILLUSION – SOUNDS AND VIBRATION OF JOE COCKER AND TINA TURNER Die beiden Superstars Tina Turner und Joe Cocker waren in Europa noch nie gemeinsam auf einer Bühne, obwohl sich das viele ihrer Fans gewünscht hätten. Wir lassen nun diesen Traum wahr werden. In einer perfekten Illusion erleben wir Tina Turner und Joe Cocker noch einmal: 100% live gesungen mit allen gängigen Hits. Von der großen Rockbühne bis hin zum kleinen Familienkreis sorgt unser Showprogramm in Kürze für ein Gänsehautfeeling, das man nicht vergisst.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.