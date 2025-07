Best of Pop and Rock.

Rock – Pop - Soul: Die 6 köpfige Band nimmt ihr Publikum mit auf eine Zeitreise durch die Klassiker der letzten Jahrzehnte. Satter Sound, coole Grooves und Partystimmung – dafür steht die Band und hat Songs von Kool & the Gang, Phil Collins, Simply Red, Joe Cocker, Michael Jackson und vielen anderen Interpreten im Gepäck.

Bei Regen fällt die Veranstaltung ersatzlos aus.