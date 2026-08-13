Ziegenköttel-Bingo und Western Event

Am Sonntag, 20. September 2026, verwandelt sich der FiTal-Park in Bad Ditzenbach von 10 bis ca. 17 Uhr in eine Western-Kirmes der besonderen Art. Im Rahmen der KulturRegionale 2026 erwartet die Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie mit Live-Musik einer Western-Country-Band, Line Dance sowie verschiedenen Western-Aktionen für Kinder. Beim Hufeisenwerfen, Lasso-Werfen und weiteren Spielen können die kleinen Gäste ihr Geschick unter Beweis stellen.

Besonderes Highlight ist das Ziegenköttel-Bingo: Dabei entscheidet nicht das Glück beim Würfeln, sondern die Ziege, wann und wo sie ihren „Spielzug“ macht. Mehrere Bingo-Runden sorgen für Spannung und mit etwas Glück gibt es attraktive Preise zu gewinnen.

Für das leibliche Wohl ist mit passenden Speisen und Getränken gesorgt. Wer möchte, darf gerne im Western-Outfit kommen und so für zusätzliche Wild-West-Atmosphäre sorgen. Ein unterhaltsamer Familientag, der regionale Tradition, Musik, Spiel und Gemeinschaft auf besondere Weise verbindet.