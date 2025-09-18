Ziele brauchen Taten

In einer Welt, die vor großen Herausforderungen steht, sind Visionen und Ziele entscheidend.Doch nur durch konkrete Taten können wir diese Ziele erreichen, um eine gerechte und lebenswerte Zukunft anzustreben. Dieser Vortrag von Bildungsreferentin Carmen Rouhiainen beleuchtet unseren Beitrag und unsere Rolle bei der Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (SDGs). Erfahren wir, wie wir gemeinsam eine Zukunft gestalten können, in der wir alle leben wollen und was es dazu braucht.

Kelter Rielingshausen Kelterstraße 21, 71672 Marbach am Neckar
