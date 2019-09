Ziele erreichen

In diesem Seminar geht es um die persönliche Weiterentwicklung und wirksame Kommunikation. Im Business: bei Verhandlungen, Teamsitzungen, Konfliktklärung etc. Im Gesundheitsbereich: vor allem bei Stressprophylaxe, Burnout-Prävention und als methodische Ergänzung in der Ergo- und Physiotherapie. Im Beratungs- und Bildungsbereich: Coaching, Schule und Erwachsenenbildung.

Es geht darum, die eigene Wahrnehmung zu sensibilisieren, neue Fähigkeiten für klare und effektive Kommunikation zu entwickeln und um Ziele zu definieren und präzise zu erreichen.

Sk4016

Referentin: Louise Fiegel