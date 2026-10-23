Ziemlich beste Freunde

Ein Theaterstück über eine außergewöhnliche Freundschaft – für die Festtage und die ganze Familie.

Die auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte wurde 2011 verfilmt und zur erfolgreichsten Komödie des Jahres in Frankreich gekürt. Auch in Deutschland wurde der Film gefeiert. 2012 wurde er mit fast 9 Millionen Besuchern der erfolgreichste Film des Jahres, noch vor „James Bond“, und hielt sich wochenlang in den Kinocharts. Eine lebensbejahende Komödie mit Tiefgang, eine liebevolle Geschichte über die Freundschaft.

Der wohlhabende Philippe, nach einem Sportunfall querschnittsgelähmt, stellt den jungen Driss als Pfleger ein. Driss stammt aus schwierigen Verhältnissen. Aber mit seiner Energie und Lebensfreude krempelt er Philippes Leben gehörig um und gibt ihm wieder neuen Lebensmut. Philippe wiederum bringt Driss die Schönheit von Kunst und klassischer Musik näher. So entsteht zwischen den beiden nach und nach eine besondere Beziehung.

Eine herzerwärmende Geschichte zur Weihnachtszeit über das Überwinden von Grenzen und die Kraft der Freundschaft.

Regie führt Robin Telfer, der nach „Wir sind keine Engel“, „Drei Männer im Schnee“, „Arsen und Spitzenhäubchen“ und „Barfuß im Park“ wieder ein Weihnachtsfest durch zauberhaftes Theater bereichern wird.