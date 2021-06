Die überschaubare Besetzung erlaubt uns auch in diesen Zeiten eingeschränkter Möglichkeiten ein Sommerstück auf die Freilichtbühne in der Theatersenke am Schloss ob Ellwangen zu bringen. Bei sehr schlechtem Wetter können wir unters Dach in die Große Stallung umziehen. Der Kartenvorverkauf beginnt im Juli, Details entnehmen Sie bitte der Tagespresse und dem Internet unter http://Theatermenschen.de und den Webseiten der Stadt Ellwangen.

Veranstalter:TheaterMenschen Ellwangen e.V.