Der australische Singer-Songwriter Ziggy Alberts wird 2025 seine Fans weltweit mit seiner New Love Tour begeistern und veröffentlicht im Zuge dessen sein siebtes Studioalbum „New Love“.

Von bescheidenen Anfängen als Straßenmusiker in Byron Bay bis hin zu ausverkauften Konzerten auf der ganzen Welt war Ziggys Karriere geprägt von ehrlichem Storytelling, unermüdlichem Touren und einem kompromisslos unabhängigen Ansatz in Bezug auf Plattenfirmen etc. Auf der kommenden Tour wird er einige der bekanntesten Veranstaltungsorte der Welt bespielen, darunter die Malkin Bowl in Vancouver, die Royal Albert Hall in London und natürlich kommt er auch für vier Konzerte zu uns zurück nach Deutschland.

2025 wird das Jahr der „New Love“ – und das ist etwas, das man nicht verpassen sollte. Diese Tour feiert Authentizität und die einigende Kraft der Musik: Menschen in Frieden, Freude und Begeisterung zusammenzubringen.