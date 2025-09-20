In unserem Leben als Musiker werden wir oft von unzähligen Einflüssen in verschiedene Richtungen gezogen. Ein chaotisches Leben, das sich sowohl aufregend als auch anstrengend anfühlen kann. „Interior“ wurde unser Weg, uns zu erden.

In den letzten zwei Jahren hat sich so viel verändert. Neue Erfahrungen, wachsende Aufmerksamkeit, ständige Bewegung. Wir hatten das Bedürfnis, einen Raum zu schaffen, in den wir zurückkehren können - einen ruhigen Ort, an dem wir verarbeiten, reflektieren und einfach nur sein können.

Zimmer90 ist ein kleiner Ort, den wir für uns selbst geschaffen haben, den wir frei gestalten können und in den wir andere einladen. Es ist ein Zimmer, in dem wir uns frei ausdrücken können und das uns in Zeiten der Unruhe und Eile Trost und Ruhe spendet.

Interior ist unser erstes Album, und es ist etwas ganz Besonderes für uns. Wir wollen euch in unsere Welt mitnehmen, damit ihr die gleiche Energie und Hingabe spüren könnt, die in diesen Songs steckt. Songs zum ersten Mal live zu spielen, ist immer eine besondere Erfahrung, und dies für unser Debütalbum zu tun, ist unglaublich!