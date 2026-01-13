Zimt & Zauber - ABENTEUER IM WELTRAUM

Eine zauberhafte Reise zu den Sternen für die ganze Familie!

Countdown... drei, zwei, eins - ein Knall, und unsere Rakete startet zu einem aufregenden und urkomischen Abenteuer im Universum!

Begleitet ein aufgewecktes Mädchen, das mit viel Fantasie und Spaß in den weiten Weltraum fliegt. Zusammen mit ihrem Astronautenteam begibt sie sich auf eine Reise zu fremden Galaxien. Auf dem Weg begegnen sie skurrilen Aliens, Weltraumpiraten und Robotern - bis sie schließlich mit

Raketenschaden auf einem fremden Planeten notlanden müssen.

Wird die Rückreise gelingen? Wird das Mädchen sicher nach Hause zurückkehren? Bestimmt! Mit Fantasie und Mut gibt es immer einen Weg!

Das Jugendensemble des Circus Circuli erzählt eine magische Geschichte vom Traum, zu den Sternen zu fliegen, kombiniert mit atemberaubender Artistik und humorvoller Clownerie. Also anschnallen und mitfliegen!