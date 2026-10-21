Zimt & Zorn / Die Dinners

Discokugeln funkeln orange, irgendjemand weint vor Glück. zimt & zorn kommt in deine Stadt.

Wir bringen euch die perfekte Synthese aus Dancefloor und Emotionsflut. Mit unserem ersten Album 'Sandburgen' bringen wir bunte Farben und den Mut zum drüber Reden in die Popwelt. Wir sind bereit für einen Abend des inneren Konfettischmeißens. Am liebsten mit euch! Kopf aus, Herz an.

Mal leise und gefühlvoll, mal laut und voller Energie: Die Dinners bringen mit ihren Songs das Leben auf die Bühne. Ob akustisch bei intimen Wohnzimmerkonzerten oder mit befreundeten Musiker*innen auf großen und kleinen Bühnen, Die Dinners stehen für Musik, die bewegt.

Ihre Texte erzählen von Freiheit, Menschlichkeit und dem Mut, für das Richtige einzustehen. Mit Songs wie "Zaunkönig" oder "Schöner Tag" nehmen sie uns mit auf eine Reise, die unter die Haut geht. Für Die Dinners ist Musik mehr als nur Musik, sie ist ein Statement. Nichts ist größer als die Freiheit.