Zirkus Bambini 2019

Rund 70 Kinder zwischen 1 und 17 Jahren werden am Sonntag, den 24.06. um 11 Uhr auf der Bühne im Innenhof der Alten Seegrasspinnerei auftreten.

Die Kinder aus Schülerhort, wi-wa-wuschels, Waldkindergarten udn freies Kinderhaus haben grazile Tänze, wilde Tiere, lustige Clowns, mutige Akrobatik, mysteriöse Zauberei einstudiert, die sie dem erlauchten Publikum vorstellen werden.

Und danach gibt es herzhafte Snacks, sowie Kaffee & Kuchen für alle. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Die Alte Seegrasspinnerei ist in der Plochinger Straße 14 in Nürtingen ganz in der Nähe des Bahnhofs zu finden.