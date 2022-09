Zirkus Charles Knie Gastspiel HEIDENHEIM

Alle Sinne geflutet.

Der Zirkus Charles Knie denkt neu, und schafft den perfekten Rahmen für seine neue Show.

Der Zirkus Charles Knie präsentiert seine neue Show – und gastiert in HEIDENHEIM

Der Vorverkauf hat begonnen !

Europas schönstes Wasserspektakel

100.000 Wasser, 15 Meter hohe Fontänen

40 Weltklasse-Artisten, Comedians und Musiker.

Zwei Jahre pandemiebedingter Stillstand.

Der Zirkus Charles Knie hatte viel Zeit zum Nachdenken,

und diese hat er genutzt.

Zum Comeback wird das Showkonzept komplett auf Links gedreht. Die neue Manegenproduktion ist ein mutiger Schritt für den Zirkus Charles Knie. Die größte transportable Wasserbühne Europas ersetzt fortan die klassische Sägemehlmanege. Sie ist mit 1000.000 Litern Wasser befüllt. 300 Pumpen, unzählige Lichteffekte und drei hydraulisch ausfahrbare Ebenen sind die stolzen technischen Fakten der beeindruckenden Anlage. 15 Meter hohe lichtumflutete Fontänen schießen unter die Kuppel des Zirkuszeltes, ausgefeilte pyrotechnische Effekte und eine neue riesige Lichtanlage mit atemberaubender Lasertechnik gehören ebenfalls zu den innovativen Neuerungen.

Mit noch nie dagewesenem technischem Aufwand soll das 40-köpfige Ensemble, bestehend aus Artisten, Musikern, Show-Ballett und Comedians in Szene gesetzt werden.

Viel Wert legen die Macher der neuen Show auf die Feststellung, dass man Zirkus im besten Sinn, und als solcher auch erkennbar bleiben will. Unterhaltung für die ganze Familie, mit tollen Artisten, wunderbaren Tieren und viel Clowns und Comedy – eine echte „Feel Good Family Show“, so das in Einbeck beheimatete Unternehmen.