Zirkus Charles Knie Heidenheim - Tournee 2024 - 100.000 Liter Emotionen - wenn Wasser zur Show wird!

Vergiss alles, was du an Land gelernt und gesehen hast. Für die echten Sensationen, die besten Artisten und die lustigste Comedy brauchst du eine

neue Welt.

Lass uns zusammen auf Tauchgang gehen. Am Meeresgrund erlebst du den Rausch der Tiefe, mit Farben die du noch nie gesehen hast, mitreißender Musik, großartigen Erlebnissen und spannenden Abenteuern außerhalb deiner Vorstellungskraft. Lass 100.000 Liter Wasser und Emotionen über dich kommen nur hier bist du am Spot eines neuartigen und eimaligen Zirkuserlebnisses.

Wir fluten Deine Sinne. Diese Show kennt keine Grenzen. Lehn dich zurück und lassen dich treiben. Im Zirkus der Tiefsee herrscht immer gute Laune. Hier wird viel mehr gelacht als in der echten Welt, und deshalb gibt es die extra große Welle bester Comedy für dich und die vielen anderen kleinen und großen Fische im Publikum.

Sie sind aus allen Weltmeeren zu uns geschwommen, die coolsten Artisten der Unterwasserwelt. In einer gigantischen Show voller atemberaubender Bilder, purer Kraft, Dynamik und Lebensfreude zeigen sie, was in den Tiefen der Ozeane wirklich abgeht.

Komm und erlebe das Besondere. Über 300 Pumpen und unzählige Lichteffekte befinden sich in unserem Wasserkraftwerk auf dem Meeresgrund. Und wenn wir starten, dann sprudeln wir die Wirklichkeit einfach weg. Dann erlebst du 100.000 Liter Emotionen, wenn Wasser zur Show wird!