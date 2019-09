Der in Monte Carlo preisgekrönte Zirkus Charles Knie kommt auch dieses Jahr wieder zu einem Gastspiel zu uns.

Einer der letzten ganz „Großen“ seiner Zunft hat die Familien fest im Blick. Große Unterhaltung für alle Generationen und alle Altersklassen, dabei jung und modern mit vielen Gags und Überraschungen, das ist auch dieses Jahr wieder der Erfolgscocktail für eine grandiose Zirkusshow. Freuen Sie sich auf ein Programm mit Kontrasten – zwischen waghalsiger Stuntakrobatik und poetischen Momenten.

Der Zirkus Charles Knie präsentiert in dieser Show seine Idee vom Zirkus der Zukunft, mit überraschend jungen und frischen Künstlerinnen und Künstlern. Dabei bleibt er das, wofür er seit vielen Jahren steht, Zirkus in all seinen Facetten.