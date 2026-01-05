Zirkus des Horrors "MEMENTO MORI – Deine letzte Stunde"

Der Zirkus des Horrors geht in diesem Jahr mit seiner neuen Produktion „MEMENTO MORI – Deine letzte Stunde“ auf Tour durch ausgewählte deutsche Städte!

In seiner neuen Inszenierung vereint der Zirkus des Horrors spektakuläre Artistik, halsbrecherische Stunts, schräge Comedy und irre Freaks in der wohl außergewöhnlichsten Show Deutschlands und setzt dabei neue Maßstäbe im Entertainmentbereich. Alles, was hier passiert ist echt und geschieht direkt vor den ungläubigen Augen der Zuschauer. Spektakuläre Stunts auf dem Rad des Todes, schier unglaubliche Motorradstunts und rasante Akrobatik in der Luft und auf dem Bühnenboden lassen den Zuschauern den Atem stocken! Darüber hinaus gibt es rasante Artistik hoch oben in der Luft sowie auf Rollschuhen und viele weitere spektakuläre Highlights, die allesamt thematisch in die Horror-Story integriert sind. Die insgesamt zweieinhalbstündige Show ist nichts für schwache Nerven!