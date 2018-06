Zirkus Sorriso

Auch in diesem Jahr schlägt der Kinder-Mitmach-Zirkus seine Zelte wieder in Walldorf auf! Eine gute Nachricht für alle, die den Kinderzirkus kennen und lieben gelernt haben . . . und natürlich auch für alle, die ihn bisher nur vom Hörensagen kennen.

Sowohl die Struktur des Trainings, als auch die Zeit der Samstagsgala unterliegt seit 2014 dem Wandel. Seit 2014 gibt es neben einer Ankommzeit mit Spielen und Angeboten aus der Jonglierkiste, einer Kerntrainingszeit auch eine „freies“ & freiwilliges Training mit unterschiedlichen Schwerpunkten geben.Außerdem finden seit 2014 sowohl die Gala am Samstag, als auch am Sonntag um 15 Uhr statt. Und wir freuen uns besonders darauf, dass es für unsere „Artisten“-Familien gegen einen Aufpreis die Möglichkeit geben wird, am Samstag, gemeinsam mit den Nachwuchsartisten ein Familienessen einzunehmen.Und das Motto? Das gibt es auch schon: „Tausend und eine Nacht“. Kinder und Jugendliche im Alter von 9 bis 15 Jahren haben wieder die Gelegenheit, Zirkusluft zu schnuppern und in kurzer Zeit selbst zu Artisten zu werden. Ob Drahtseil, Jonglage, Zauberei, Clownerie - alles ist möglich. Niemand muss bereits ein Sport-Ass sein oder andere Fertigkeiten haben. Es genügen Neugier, Freude und die Bereitschaft, den sechstägigen Kurs von Anfang bis zum Ende mitzumachen.