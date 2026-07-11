Zirkus- und Stelzenlaufwerkstatt

Du wolltest schon immer mal wie Zirkusartisten durch die Lüfte fliegen?

In diesen intensiven Luftakrobatik-Workshops lernst du, wie das an einem Vertikaltuch geht! Nach einem kräftigenden Warm-up werdet ihr in Einzel- sowie Partnerübungen die verschiedenen Kletter- und Figurentechniken kennen lernen. Wir erarbeiten Bewegungsabläufe und tänzerische Elemente, mit denen wir kleine Choreografien in der Luft einstudieren. Am Ende jedes Workshops könnt ihr mit den erarbeiteten artistischen Nummern eure Eltern zum Staunen bringen.