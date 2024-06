Zirkuswerk - Killing Time

Die ArtistInnen des Ensembles Zirkuswerk haben sich mit transgenerationalen Spuren in ihren eigenen Biografien auseinandergesetzt, um herauszufinden, wie die Spirale unserer kollektiven Geschichte mit unserer individuellen Prägung zusammenhängt. In einer Kombination aus Akrobatik, zeitgenössischem Tanz, und Theater bewegt sich das Ensemble Zirkuswerk mit Humor und Selbstironie haarscharf an den Grenzen des kairologischen Momentes entlang, streitet, liebt, weint, schwitzt, und erforscht, warum wir dem ewigen Kreislauf von Krieg und Frieden scheinbar nicht entrinnen können.