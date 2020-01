Videoworkshop

In diesem Workshop lernen wir, alles per Video festzuhalten, was wir im Stadtraum entdecken und verändern.

Gefilmte Motive wie Steinobjekte, gelegte Mosaike, mit Kreiden bemalter Asphalt, Hausansichten oder Straßenzüge schärfen so unseren Blick. Die Dozentin zeigt anhand der Videokamera technische Möglichkeiten. Ihr könnt die Filme mit einem speziellen Programm am Set schneiden und mit Geräuschen, euren Stimmen oder Musik untermalen.

Anschließend nehmt ihr euren eigenen Film mit nach Hause.

Für Kinder von 10-12 Jahren mit Thora Gerstner.