Ort: In der Waldenserstraße beim Friedhof.

Bei der vom Stadtteilbeirat Heumaden organisierten Zirkuswoche mit dem „Circus Bambi“ könnt ihr euch in der Zeit vom 13. August bis 17. August 2018 jeweils von 10 Uhr bis 17 Uhr in Workshops zu waghalsigen Artisten, mutigen Dompteuren oder tollpatschigen Clowns ausbilden lassen.

Richtige Artisten und Zirkusprofis üben mit euch! Am Freitag, 17. August 2018 zeigt ihr dann ab 15 Uhr euren Eltern, Geschwistern, Freunden und Bekannten auf einer großen Abschlussvorstellung, was ihr in den Workshops alles gelernt habt. Die Projektwoche mit dem „Circus Bambi“ ist für Kinder ab der 1. Klasse und findet in der Waldenserstraße in Calw-Heumaden (beim Friedhof) statt.

Die Workshop-Gebühr beträgt 85,- Euro je TeilnehmerIn (inkl. Verpflegung).

Geschwisterkinder erhalten 5 Euro Ermäßigung