In diesem intensiven Workshop tauchst Du in die Zirkuswelt ein. In einer kleinen Gruppe erlernst Du mit dem Profi-Artisten und erfahrenen Zirkustrainer Chris Blessing die Disziplinen Jonglage, Balance und Akrobatik. Bitte bequeme Kleidung mitbringen. Für Kinder von 8 bis 12 Jahre.